Termina a partida em Chaves! Vitória dilatada do FC Porto no terreno do GD Chaves, numa partida em que, apesar da equipa da casa ter sempre tentado ombrear com os "dragões", a eficácia ofensiva azul-e-branca foi demolidora e não deu hipóteses.

Veja o resumo:

Quer receber os resumos dos jogos na sua caixa de correio?