Desporto Liga (21ªJ): Resumo Estoril Praia 2-0 Sporting CP (vídeo) Por

Apito final no Estádio António Coimbra da Mota! Triunfo do Estoril Praia frente ao Sporting CP por 2-0, num jogo marcado pela recorrente utilização do VAR, utilizado para validar um golo e anular outros dois, um para cada equipa. Esta foi a primeira derrota da equipa de Jorge Jesus, que perde assim terreno para o líder FC Porto.

Veja o resumo:

