Desporto Liga (20ªJ): Resumo Os Belenenses 1-1 SL Benfica (vídeo) Por

Empate no Restelo! Desilusão para o Belenenses, que estava a ganhar, mas Jonas a redimir-se do penálti falhado e a garantir um ponto para os encarnados, graças ao livre direto que conseguiu converter mesmo no último minuto do jogo.

Veja o resumo:

