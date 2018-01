Liga (19ªJ): Resumo Marítimo M. 0-0 Os Belenenses (vídeo)

Apita Luís Ferreira! Nulo na Madeira, na estreia de Silas no comando do Belenenses, que até esteve por cima durante grande parte do jogo, mas não conseguiu marcar no terreno do Marítimo, que também não esteve inspirado ofensivamente.

Veja o resumo:

