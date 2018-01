Desporto Liga (18ªJ): Resumo SC Braga 1-3 SL Benfica (vídeo) Por

Apita Artur Soares Dias! Triunfo do SL Benfica, num terreno sempre complicado e com um SC Braga a querer encurtar distâncias para o terceiro lugar. A vencer por 2-0 e com tudo controlado, os bracarenses conseguem reduzir e ficam por cima no jogo. No entanto, o golo de Jiménez acaba mesmo por estabelecer o 3-1 final.

Veja o resumo:

Quer receber os resumos dos jogos na sua caixa de correio?