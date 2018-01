Desporto Liga (17ªJ): Resumo Moreirense FC 0-2 SL Benfica (vídeo) Por

O Benfica venceu hoje o Moreirense, em Moreira de Cónegos, por 2-0, e igualou provisoriamente o Sporting na segunda posição da Liga Portuguesa. Veja o resumo do encontro.

Em jogo da jornada 17 da competição, quatro dias após o empate frente aos leões, o Benfica chegou à vantagem aos 23 minutos, fruto de um golo de belo efeito de Pizzi, após assistência de Jonas.

O avançado brasileiro viria a confirmar a vitória das águias, na segunda-parte, naquele que foi o seu vigésimo golo na prova, reforçando o estatuto de melhor marcador do campeonato.

Com este resultado, o Benfica termina a primeira volta da Liga com 40 pontos, a dois da liderança do FC Porto, que joga mais tarde neste domingo.

O Moreirense, por seu turno, ocupa o 15.º lugar, fruto dos 14 pontos conquistados até então.

Veja o resumo:

