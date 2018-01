Desporto Liga (17ªJ): Resumo GD Chaves 1-1 CD Aves (vídeo) Por

Apito final em Chaves! Um golo para cada lado, com o Aves a marcar em cima do intervalo, numa altura em que eram da equipa da casa as melhores oportunidades para marcar. Ainda assim, William conseguiu empatar para os flavienses no segundo tempo.

Veja o resumo:

Quer receber os resumos dos jogos na sua caixa de correio?