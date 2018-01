Desporto Liga (17ªJ): Resumo FC Porto 4-2 Vitória SC (vídeo) Por

O FC Porto recuperou a liderança da Liga Portuguesa – tinha-a perdido horas antes, neste domingo – ao vencer o Vitória de Guimarães por 4-2, no Estádio do Dragão. Veja o resumo.

O Vitória de Guimarães conseguiu chegar à vantagem à passagem do minuto 21, graças a um golo de Raphinha – jogador que deverá assinar pelo Sporting no final da época – sendo esse o resultado registado ao intervalo.

Na segunda parte, no entanto, o FC Porto assumiu o controlo do encontro, operando a reviravolta.

Aboubakar, Brahimi e Marega, por duas vezes, colocaram os dragões a vencer po 4-1. Heldon viria a fazer o resultado final, aos 87 minutos.

Com este resultado, o FC Porto mantém a liderança do campeonato, com mais dois pontos que o Sporting.

O Vitória de Guimarães mantém o oitavo lugar, com 23 pontos à 17.ª jornada, os mesmos que o sétimo classificado, o Desportivo de Chaves.

Veja o resumo:

Quer receber os resumos dos jogos na sua caixa de correio?