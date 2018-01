Desporto Liga (16ªJ): Resumo CD Feirense 1-2 FC Porto (vídeo) Por

O FC Porto saiu vencedor da deslocação ao terreno do Feirense, por 2-1, em jogo da 16.ª jornada da Liga NOS. Aboubakar, aos 22 minutos, adiantou os dragões no marcador mas Luís Rocha, volvidos quatro minutos, repôs a igualdade, fixando o marcador em 1-1 no final da primeira parte. Felipe, aos 76 minutos, fez o 2-1 final e garantiu os três pontos para os pupilos de Sérgio Conceição.

Veja o resumo:

