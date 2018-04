Líder do PS alheio à polémica com pagamento de viagens a deputados

Carlos César é presidente do PS e líder da bancada parlamentar socialista e viu o seu nome envolvido numa recente polémica relacionada com o pagamento de viagens para deputados da Assembleia da República que têm residência nos arquipélagos dos Açores e da Madeira. O socialista garante a legalidade da situação, recusa demitir-se e não espera devolver o dinheiro ao Estado, sustentando que este procedimento está dentro do que são as leis.