Líder do grupo parlamentar do SPD alemão pede votos para presidir ao partido

A líder do grupo parlamentar do Partido Social-Democrata alemão pediu hoje os votos dos elementos do partido para presidir à organização, a mais antiga da Alemanha, com o compromisso de avançar com a sua renovação.

“Hoje, aqui, vamos quebrar um teto de vidro”, garantiu Andrea Nahles, durante um discurso perante o congresso do seu partido em Wiesbaden, no oeste da Alemanha, aludindo ao facto de, pela primeira vez nos seus 154 anos de história, o Partido Social-Democrata (SPD) estar disposto a colocar uma mulher na liderança.

A política recordou o difícil caminho percorrido pelo partido até aceitar entrar numa nova grande coligação com a chanceler Angela Merkel desde a queda do partido nas últimas eleições, em que obteve um mínimo histórico de 20,5 por cento.

“Podemos renovar-nos a partir de dentro da grande coligação”, prometeu Andrea Nahles, descrevendo o SPD como “defensor da justiça social” e depois de recordar algumas das conquistas do partido, como a aplicação do salário mínimo interprofissional, conseguida na legislatura anterior, quando era ministra do Trabalho.

Andrea Nahles terminou o seu discurso com um apelo à unidade: “podemos consegui-lo, mas não é coisa para uma só pessoa, mas para todos juntos”.

O congresso de Wiesbaden tem como objetivo a eleição da liderança ao SPD, à qual também concorre Simone Lange, menos conhecida, mesmo dentro do seu partido.

Simone Lange apresentou-se como sendo uma “alternativa real” para um partido que, defendeu, “não pode demorar mais tempo” a renovar-se.

Também alertou para a crescente precariedade laboral na Alemanha, pedindo o voto dos delegados no congresso para “combater com determinação” estas situações.

Esta é a primeira disputa entre duas candidaturas vivida pelo SPD desde que, em 1995, Oskar Lafontaine ganhou a presidência a Rudolf Scharping, e o quarto congresso do partido num ano.

