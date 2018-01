Líder do FMI rendida à “determinação coletiva do povo português”

A presidente do FMI deixou elogios aos progressos da economia portuguesa e mostrou-se satisfeita com o reembolso de Portugal ao fundo de mais uma tranche do dinheiro que tinha sido emprestado no momento da assistência financeira.

“Fiquei muito contente com a reunião que acabei de ter com o primeiro-ministro e com o senhor ministro das Finanças. O FMI tem uma longa e amigável relação com Portugal”, afirmou Christine Lagarde, na Suíça, onde se encontrou com o primeiro-ministro português e o ministro das Finanças.

“Tivemos momentos difíceis mas estou muito contente por ver que, graças à melhoria da situação económica, Portugal é hoje capaz de reembolsar aquilo a que chamamos e excedente de juros dos empréstimos que o FMI concedeu ao país”, sublinhou a líder do FMI.

Christine Lagarde diz que é “realmente um sinal de sucesso económico e determinação coletiva do povo português”.

“Creio que é realmente muito impressionante.”

Portugal, recorde-se, vai pagar a tranche mais cara do empréstimo do FMI.

Esta operação permitirá uma poupança em juros.

Mário Centeno, ministro das Finanças, já se mostrou também ele satisfeito.

“Isto significa uma poupança direta em juros para os contribuintes de 400 milhões de euros, dá um sinal forte ao mercado e melhora a sustentabilidade da dívida”, escreveu o ministro das Finanças na conta do Twitter.

8 PARTILHAS Partilhar Tweetar