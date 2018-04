Fórmula 1 Lewis Hamilton penalizado no Bahrain Por

Kimi Raikkonen pode ter escapado a uma penalização na grelha de partida para o Grande Prémio do Bahrain, mas tal não vai suceder com Lewis Hamilton.

O Campeão do Mundo vai perder cinco lugares no ‘grid’ para a corrida de domingo depois de ter sido detetada uma fuga hidráulica na caixa de velocidades no seu Mercedes W09. O que obrigou à substituição da mesma.

Como aquele órgão mecânico não completou as seis provas exigidas pelo regulamento, o britânico irá descer para o sexto lugar (se obter a ‘pole position) ou pior na grelha de partida para este segundo Grande Prémio do ano.

A Mercedes está com azar, pois Valtteri Bottas também teve de substituir a caixa de velocidades do seu monolugar, mas como o finlandês cumpriu a penalização na Austrália já não perderá lugares na grelha por esse motivo.