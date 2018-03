Fórmula 1 Lewis Hamilton incrédulo com desfecho em Melbourne Por

Para o Campeão do Mundo é difícil ‘engolir’ o que se passou este domingo no primeiro Grande Prémio de F1 do ano. Uma prova decidida na estratégia, aproveitando a entrada do ‘safety car’ em pista.

Depois de ter conseguido a ‘pole position’ e ter ganho uma vantagem confortável sobre os dois pilotos da Ferrari, Lewis Hamilton não contava que pudesse perder a liderança da primeira corrida de 2018 nas paragens das boxes, e que Sebastian Vettel tirasse partido da neutralização da prova para fazer um ‘pit-stop’ sobre situação de bandeiras amarelas e regressasse à pista à frente do britânico.

Hamilton não esconde a sua deceção pelo que sucedeu no Grande Prémio da Austrália, mas reconhece o mérito dos seus adversários: “Eles fizeram um trabalho melhor. Vamos rever os nossos planos e continuar a trabalhar, mas continuamos a ter boas performances. As nossas qualificações foram fantásticas. Consegui estar em posição de colocar alguma pressão (sobre Vetel) nas últimas voltas, mas este circuito é incrível, onde é muito difícil ultrapassar. E isso, mesmo com a nova zona de DRS, por isso contentei-me em preservar o meu motor. Tentaremos recuperar pontos mais tarde”.

Mas o Campeão do Mundo continua a não compreender as razões que o fizeram perder a corrida: “Fiz tudo o que pude, mas o resultado foi imprevisto para toda a gente. Fiquei um pouco incrédulo, pois não compreendo verdadeiramente o que se passou”.

Lewis Hamilton está convencido que os Ferrari SF71 H têm um potencial melhor do que revelaram na qualificação, e isso acabou também por ser uma surpresa para si: “Houve muitas discussões este fim de semana a propósito do modo ‘festa’ e saber se a Ferrari seria suficientemente rápida. Não acreditava que a diferença fosse tão elevada em relação aos resultados que eles mostravam. Foi simplesmente uma boa volta e talvez que Vettel não tenha sido tão bom. De qualquer forma foram muito competitivos e tive de atacar bem, pois eles ficaram a uma décima dos nossos tempos. Sei que dei tudo este fim de semana, e vou continuar a trabalhar para continuar a evoluir”.