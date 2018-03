Fórmula 1 Lewis Hamilton garante primeira ‘pole position’ da época em Melbourne Por

Numa qualificação marcada por um violento acidente de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton mostrou quem ‘mandava’ garantindo a ‘pole position’ para o Grande Prémio da Austrália de Fórmula 1.

Uma volta ao traçado de Albert Park em 1m21,164s garantiu ao Campeão do Mundo o primeiro lugar da grelha para a a corrida que domingo se disputa em Malbourne, batendo por 0,664s Kimi Raikkonen, que fora o mais rápido nas duas primeiras sessões de qualificação.

Sebastian Vettel chegou a deter a segunda marca da Q3, mas na segunda tentativa acabou por gastar mais 0,010s que o seu companheiro de equipa e quedar-se pelo terceiro lugar da grelha, à frente de Max Verstappen, o melhor dos dois homens da Red Bull.

Com o acidente sofrido na derradeira sessão de qualificação, do qual acabou por sair incólume, apesar de deixar o Mercedes # 77 bastante destruído, Valtteri Bottas desperdiçou uma boa oportunidade para largar de uma das duas primeiras filas da grelha, já que quando embateu contra as barreiras, após perder a traseira do seu monolugar, ocupava o quarto lugar da tabela de tempos.

Daniel Ricciardo ficou logo atrás do seu companheiro de equipa, mas o australiano que não vai poder largar do quinto lugar da grelha de partida, por via da penalização de três lugares que lhe foi imposta na véspera, por desrespeito de velocidade numa situação de bandeiras vermelhas na segunda sessão de treinos livres de sexta-feira.

O castigo imposto ao piloto de Perth significa que Kevin Magnussen, Romain Grosjean e Nico Hulkenberg vão poder ganhar um lugar em relação à sua posição de qualificação, com o dinamarquês e o francês a provarem que a Haas deu o ‘grande salto’ de evolução anunciado nos treinos de sexta-feira, enquanto o alemão mostrou que a Renault também está no ‘comboio’ dos pontos, facto confirmado pelo 10º registo de Carlos Sainz Jr.

Já a McLaren dececionou um pouco ao ter Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne eliminados ‘à porta’ do top dez, ainda que bem mais rápidos que os pilotos da Force India e que Lance Stroll, no único Williams a atingir a Q2.

Destaque ainda para o facto de nenhum dos Toro Rosso e dos Sauber ter conseguido passar da primeira sessão da qualificação, onde o mais lento foi Pierre Gasly, muito por culpa de um erro que o fez cortar a curva quatro. Um contraste com o estreante Charles Leclerc, que obteve o 18º tempo, largando para a corrida à frente do outro ‘rookie’, Sergey Sirotkin, no segundo Williams.

Resultado da qualificação

1º Lewis Hamilton (Mercedes) 1m21,828s

2º Kimi Raikkonen (Ferrari) 1m21,838s

3º Sebastian Vettel (Ferrari) 1m21,879s

4º Max Verstappen (Red Bull) 1m21,879s

5º Daniel Ricciardo (Red Bull) 1m22,152s

6º Kevin Magnussen (Haas) 1m23,187s

7º Romain Grosjean (Haas) 1m23,339s

8º Nico Hulkenberg (Renault) 1m23,532s

9º Carlos Sainz Jr (Renault) 1m23,577s

10º Valtteri Bottas (Mercedes) sem tempo