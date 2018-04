Fórmula 1 Lewis Hamilton domina treinos livres em Xangai Por

Mercedes e Ferrari mantiveram o duelo pela primazia nos treinos livres do Grande Prémio da China de Fórmula 1, que domingo se corre no Circuito de Xangai, com Lewis Hamilton a ser o mais rápido diante de Kimi Raikonen.

O Campeão do Mundo fez o melhor tempo nas duas sessões, baixando em quase cinco décimas da primeira para a segunda, onde o finlandês da Ferrari foi somente 0,007s lento que o britânico da Mercedes.

Hamilton foi o primeiro piloto da frente a completar uma simulação de qualificação com pneus ultra macios para chegar ao topo da tabela de tempos nuns treinos onde Valtteri Bottas nunca conseguiu ser tão rápido no segundo Mercedes, acabando a 0,033s do seu ‘chefe de fila’.

Mas as diferenças entre os quatro primeiros não foi superiores a 0,108s, que foi a que separou Sebastian Vettel, no segundo Ferrari, de Lewis Hamilton, sendo que Max Verstappen, no melhor dos Red Bull, ficou a 0,341s do Campeão do Mundo.

O trabalho desenvolvido por Daniel Ricciardo não se focou em simulações de qualificação, e por isso Nico Hulkenberg acabou estes treinos com o sexto registo, no melhor dos Renault, antecedendo Kevin Magnussen, no melhor dos Haas, e Carlos Sainz Jr, no segundo Renault. O australiano da Red Bull queixou-se de problemas com o pedal do acelerador do seu monolugar e também de travões, o que de certo modo explicam o nono tempo obtido.

Fernando Alonso fechou o top dez no melhor dos McLaren, tendo beneficiado de ‘cone de ar’ do seu companheiro de equipa Stoffel Vandoorne, que acabaria por ficar parado na pista a 15 minutos do final do segundo treino, alegadamente com uma roda mal apertada no seu MCL33.

Também Romain Grosjean protagonizou um pião na curva 11 numa das suas voltas lançadas. O que explica em parte do facto do francês da Haas ter sido mais lento que os pilotos da Sauber, Marcus Ericsson e Charles Leclerc. O sueco também faria um pião, mas no último minuto da segunda sessão, alegadamente devido a um problema de travões.