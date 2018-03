Fórmula 1 Lewis Hamilton dita o ritmo no Grande Prémio da Austrália Por

A estreia da nova Fórmula 1 no Circuito de Albert Park (Melbourne) permitiu perceber que a Mercedes parece continuar a ser a força a bater, tal como Lewis Hamilton, que foi o mais rápido nos primeiros treinos livres do Grande Prémio da Austrália.

Embora a diferença entre Mercedes e Red Bull e Hamilton e Max Verstappen seja menor do que foi na época passada, a verdade é que nesta sexta-feira os tempos não foram melhores que os de 2017 em Melbourne, contrariamente ao que se previa, pois se o halo implicou um aumento de peso dos monolugares, também aumentaram as zonas de DRS em Melbourne.

No primeiro treino Lewis Hamilton conseguiu rodar em 1m24,026s, superando o seu companheiro de equipa Valtteri Bottas por 0,551s, enquanto Max Verstappen ficava a 0,745s do Campeão do Mundo, com Kimi Raikkonen a ser o melhor elemento da Ferrari, a mais de oito décimas do mais rápido. Isto numa sessão onde pela primeira vez os pilotos da Mercedes utilizaram os novos pneus ultra macios e hiper macios da Pirelli. O que não tinham feito nos testes de pré-temporada.

Já na segunda sessão Hamilton logrou baixar a melhor marca para 1m23,931s, superando desta vez Verstappen por 0,127s usando pneus super macios, tal como Bottas, com a diferença que o finlandês da Mercedes teve duas incursões fora da pista, a primeira para evitar o Ferrari do seu compatriota Kimi Raikkonen, e a segunda por erro próprio. Daí que o piloto do Mercedes # 77 terminasse este segundo treino livre apenas com a terceira marca, a 0,228s do Campeão do Mundo.

Mais uma vez Raikkonen foi o mais rápido dos homens da Ferrari, desta vez a 0,283s de Hamilton, num contraste com Sebastian Vettel, que apesar de melhorar o seu registo da primeira sessão acabou novamente com o quinto tempo, a 0,520s do melhor registo.

A surpresa chamou-se Romain Grosjean, que confirmou o bom desempenho e a evolução do novo Haas VF-18. O francês conseguiu inclusivamente ser mais rápido do que Daniel Ricciardo no segundo Red Bull, ainda que o australiano se possa queixar de uma tentativa de volta rápida que foi abortada por uma situação de bandeiras vermelhas, causada por um fio solto na pista. Depois o mais que o piloto de Perth conseguiu foi ficar a 0,110s de Verstappen.

Também Fernando Alonso e a McLaren deram ‘um ar da sua graça’, ao conseguir o oitavo tempo, à frente de Kevin Magnussen, que nunca conseguiu estar ao nível do seu companheiro de equipa mas que confirmou a enorme evolução que a Haas realizou no seu novo monolugar. Da mesma forma o 10º registo de Stoffel Vandoorne confirma também que o McLaren MCL33 soube aproveitar bem o facto de sob o dorso usar agora um motor Renault e possuir um bom chassis.

Renault, Force India, Williams e Toro Rosso mostraram que ainda têm um longo caminho a percorrer com os seus novos monolugares, que mesmo utilizado pneus ultra macios não conseguiram andar ao nível das equipas da primeira metade do pelotão. Não obstante os aparentes progressos, a Alfa Romeo Sauber mostrou que ainda continua a ser a ‘lanterna vermelha’ da F1, com o estreante Charles Leclerc a ser o mais lento em pista.