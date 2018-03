Fórmula 1 Lewis Hamilton coloca pressão sobre a Red Bull Por

Os ‘mind games’ não são coisa apenas do futebol. Na Fórmula 1 isso existe. Pelo menos se atentarmos às palavras de Lewis Hamilton, que para a nova época diz esperar que a Red Bull seja a maior adversária da Mercedes.

A equipa de Milton-Keynes tem sido apontada como a mais séria rival da Campeã do Mundo, apesar de no Campeonato de Construtores de 2017 ter terminado na terceira posição, mas depois dos testes de pré-temporada muitos consideram que a Red Bull está melhor colocada para fazer frente à Mercedes do que a Ferrari.

Hamilton parece esperar o melhor por parte de Max Verstappen e Daniel Ricciardo em Melbourne (25 de março): “Penso que a Red Bull é a mais rápida de momento. Depois do que percebi eles vão ter uma grande evolução para a Austrália, na ordem das duas a quatro décimas por volta. Isso é interessante de seguir, já que as equipas não têm o mesmo ritmo de evolução”.

O Campeão do Mundo pode basear a sua análise nos testes de Barcelona, mas também pode estar a sacudir a pressão de ostentar o título. Certo é que Lewis Hamilton elogia o Red Bull RB14 e diz que espera que seja um grande adversário: “O seu carro dispõe atualmente um importante apoio aerodinâmico. O seu apoio máximo sempre foi mais elevado que os outros F1. Mas isso não funcionará em todos os circuitos – nomeadamente Monza”.

O britânico considera também que vai haver mais equilíbrio no pelotão do que em 2017: “No ano passado havia uma grande diferença entre as equipas no começo da época, mas isso foi-se encurtando à medida que as corridas foram decorrendo. Mas em 2018 penso o jogo que será mais cerrado inicialmente. Depois as diferenças vão se fazer segundo o trabalho de cada equipa”.