Mundo Lelandais, o homicida de Maëlys, também matou o militar Noyer Por

Nordahl Lelandais, o homicida confesso de Maëlys de Araújo, admitiu hoje que a menina lusodescendente não é a única vítima: também matou Arthur Noyer, o militar desaparecido há quase um ano.

De acordo com o Le Figaro, Lelandais, um ex-militar, confessou hoje o homicídio de Noyer.

O homicida de Maëlys tornou-se no principal suspeito do desaparecimento e presumível rapto de Arthur Noyer, visto pela última vez a 12 de abril de 2017, enquanto era o principal suspeito do caso envolvendo a menina lusodescendente.

Nordahl Lelandais, de 34 anos, era conhecido de Arthur Noyer. As autoridades deram já como comprovado que ambos frequentavam os mesmos bares, na zona de Chambéry.

Os restos mortais do militar foram encontrados em janeiro deste ano, dias antes de Lelandais confessar o homicídio, alegadamente “por acidente”, de Maëlys de Araujo.

