Lelandais diz que matou Maëlys “por acidente”

Nordhal Lelandais, autor confesso do homicídio de Maëlys Araújo, diz que matou a criança “acidentalmente”. “Ainda há muitas questões que ele terá de responder. Acho que ele continuará a dizer a verdade”, realça o procurador Jean-Yves Coquillat. Os pais da menina (que se encontrava desaparecida e cujo corpo foi encontrado nesta quarta-feira) já estão a caminho do local.

O corpo de Maëlys Araújo foi encontrado nesta quarta-feira, no monte Chartreuse, confirmou o procurador francês responsável pelo caso, Jean-Yves Coquillat.

O autor confesso do rapto e homicídio, Nordhal Lelandais, conduziu as autoridades ao local onde escondeu o cadáver, no mais duro capítulo desta história de horror.

Nordhal Lelandais afirmou às autoridades que cometeu o crime de forma acidental, mas ainda não foi capaz de explicar a razão do rapto e qual o “acidente” que provocou a morte da menina – bem como a ocultação do corpo.

O procurador confirmou esta informação e revelou ainda que os pais da menina já estão a caminho do local.

“Ele disse que a morte de Maëlys foi acidental. Nordhal Lelandais levou-nos até ao local onde escondeu o corpo. Ainda há muitas questões que ele terá de responder. Acho que ele continuará a dizer a verdade”, realça o procurador Jean-Yves Coquillat.

Maëlys de Araújo, que tinha 9 anos, estava desaparecida desde 27 de agosto do ano passado, tendo sido vista pela última vez numa festa de casamento, em Pont-de-Beauvoisin.

Desde o início das investigações, foram inquiridos os 180 convidados do casamento e outras dezenas pessoas, desde organizadores do casamento, a pessoas residentes nas proximidade do local da cerimónia.

Após as primeiras buscas, infrutíferas, a teoria do rapto ganhou força. Até porque um dos convidados do casamento estava ausente à mesma hora e, no dia seguinte, tinha o carro lavado.

Considerado o principal suspeito, Nordhal Lelandais foi detido para interrogatório e presente a juiz de instrução, a 29 de agosto.

Certo é que o suspeito foi posto em liberdade nesse mesmo dia.

“Confrontado com os testemunhos, descobertas e resultados científicos, ele persistiu nas negativas”, explicaram, na altura, as autoridades.

O homem viria a ser detido logo no dia a seguir: a perícia ao carro levou à descoberta de restos de ADN de Maëlys Araújo.

Novamente inquirido, Lelandais negou o rapto, mas confirmou que a menina esteve no carro. Pretendia ver os cães, que o homem estava a passear durante uma ‘pausa’ nas celebrações do casamento. Um outro menino também entrou no carro para brincar com os cães, revelou depois o suspeito.

A explicação não convenceu as autoridades, pois os restos de ADN foram encontrados na parte de frente da viatura e não atrás, onde estavam os cães. E o homem ficou em prisão preventiva.

Nordhal Lelandais passou a colaborar com os investigadores e confessou o crime.

Nesta quarta-feira, o corpo de Maëlys foi encontrado.

227 PARTILHAS Partilhar Tweetar