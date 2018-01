Leipzig aborta transferência de Umaro Embaló

O jovem prodígio encarnado estava em vias de se transferir para o RB Leipzig, mas o jornal Bild adianta que a negociação foi abortada, em virtude de exigências de última hora, por parte do empresário Catio Baldé.

Umaro Embaló já não vai transferir-se para o RB Leipzig, em virtude de exigências do empresário do jogador do Benfica, Catio Baldé, relacionadas com o salário do jogador.

Cai assim por terra uma das mais palpitantes transferências do mercado de inverno, que permitira ao Benfica um encaixe que poderia chegar aos 20 milhões de euros.

Benfica e Leipzig já tinham estabelecido acordo, mas faltava negociar o salário de Embaló. Não houve acordo e o clube alemão sai de cena.