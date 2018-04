Motores Leal dos Santos com João Luz na Baja de Loulé Por

Dois regressos numa prova é o que Ricardo Leal dos Santos e João Luz fazem ao alinharem juntos na Baja TT de Loulé, segunda prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno.

O piloto de Coimbra e o conhecido navegador algarvio juntaram-se para formar uma das duplas que alinha neste segundo evento do CPTT 2018 aos comandos da Nissan Navara V8 com que Leal dos Santos já conseguiu bons resultados a nível internacional e nacional, neste caso com Miguel Casaca ao volante.

“O Miguel não podia fazer esta corrida e achamos por bem aproveitar a oportunidade para volta e desfrutar do prazer de competir e, por outro lado, trazer o João Luz de regresso às competições. Ele que tem sido o nosso parceiro de tantas aventuras. Esperamos divertir-nos”, referiu Ricardo Leal dos Santos à partida para o evento do Clube Automóvel do Algarve.