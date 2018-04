Fórmula 1 Lance Stroll responde a críticas de Jacques Villeneuve Por

Já não é a primeira vez que Jacques Villeneuve é ‘corrosivo’ em relação a muita coisa na Fórmula 1, e um dos alvos tem sido o seu compatriota Lance Stroll.

Agora, em Sakhir, onde este fim de semana se disputa o Grande Prémio do Bahrain, o canadiano da Williams respondeu a mais um ‘ataque’ do Campeão do Mundo de 1997, que afirmou que Robert Kubica terá ‘sabotado’ o desenvolvimento do FW41, daí o carro ser muito pouco competitivo.

Primeiro Stroll disse desconhecer tais comentários: “Não sei nada dessa história. Não li os seus comentários por isso não os posso comentar” Depois da insistência por parte do canal televisivo Sky Italia, o jovem piloto da Williams respondeu: “No ano passado ele (Villeneuve) disse que eu fui o pior estreante na F1. Mas eu consegui um pódio. Comecei da primeira linha da grelha, consegui 40 pontos – menos três que o meu companheiro de equipa, que tinha 16 anos de experiência”.