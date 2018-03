Fórmula 1 Lance Stroll desiludido com a falta de performance do Williams Por

Depois de ter terminado a primeira prova da época de Fórmula 1 longe dos pontos, Lance Stroll não se poupou a críticas à Williams.

O canadiano foi o único piloto da equipa a concluir o Grande Prémio da Austrália, mas nunca se mostrou capaz de andar pelas posições onde rodou em 2017, debatendo-se bastante com o ritmo de corrida do seu monolugar.

No final da prova Stroll desabafou a sua frustração em declarações ao Journal de Montreal: “Não podemos ter um bom desempenho com este carro. É tão simples quanto isso. A equipa cometeu um erro durante os treinos de sábado e tive de parar o carro. Perdemos tempo preciso. E no domingo nada funcionou bem. Antes pelo contrário”.

Stroll, de 19 anos, disse que o melhor problema da corrida teve a ver com os modos de funcionamento da sua unidade de potência Mercedes: “Não conseguimos encontrar a forma certa de acelerar quando precisávamos. É por isso que perdi a posição na primeira volta e não consegui lutar mais tarde com os Sauber. Não tínhamos a potência necessária quando precisávamos dela”.