Fórmula 1 Lance Stroll admite que a Williams precisa de mais tempo Por

A Williams foi uma das formações que aparentou estar ‘à deriva’ nos testes de pré-temporada em Barcelona. Lance Stroll admite que a sua equipa precisa de mais tempo para fazer do FW41 um monolugar competitivo.

Se em 2017 a equipa de Grove tinha descido no ‘ranking’ das equipas, suplantada completamente pela Force India, a situação no começo desta temporada não parece mais risonho. Mas Stroll, que forma com Sergey Sirotkin a dupla da Williams em 2018, está convencido que com o tempo a escuderia britânica poderá ultrapassar as dificuldades atuais.

“O desenho do novo carro é mais desafiador, e vai demorar um pouco mais de tempo para tirar todo o partido dele. O carro já parece melhor que o do ano passado, mas é o mesmo para toda a gente. Apenas vamos saber onde estamos em Melbourne. Será difícil andar bem na qualificação, tal como sucedeu no ano passado, quando o dia terminou na Q1 ou na Q2. É difícil habituar-nos aos pneus e encontrar o limite do carro quando só se tem uma ou duas voltas para o fazer”, assumiu o jovem piloto de 19 anos à publicação canadiana La Presse.

“Mas agora já sei melhor o que esperar, por isso acho que posso fazer bem melhor na qualificação. Já me sinto melhor no carro agora, com mais experiência, e acho que posso ser mais rápido. Sergey e eu temos uma equipa muito experiente ao nosso redor e estou bastante confortável sob esse ponto de vista. Conheço todos os circuitos e a rotina da competição. Vou dar o meu melhor. Não vejo porque não possa fazer melhor do que no passado. O que falta ver é se o carro será competitivo”, remata Lance Stroll.