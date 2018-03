Insólito Ladrão de carros vai para o tribunal… de carro roubado Por

Jonathan Rivera, de 25 anos, parece ter dotes para roubar carros, mas a inteligência não será o seu ponto forte, já que foi a tribunal responder a uma acusação de roubo de automóvel e acabou preso à saída da audiência… por se ter deslocado num carro roubado.

Jonathan Rivera é um ladrão de carros que se tornou piada nas redes. De acordo com o Washington Post, o jovem de 25 anos tinha sido preso na sua terra natal, em Hartford, no nordeste do Estados Unidos, acusado de roubo de carros em primeiro grau e entrada ilegal num veículo automóvel.

O alegado ladrão conseguiu sair em liberdade, sendo que foi obrigado a defender-se na semana passada, em tribunal.

Enquanto Rivera se defendia da primeira acusação, era considerado culpado pela segunda vez. As autoridades locais estavam a inspecionar as matrículas dos carros no parque de estacionamento do tribunal quando encontraram um veículo que tinha sido dado como roubado.

Sem desconfiar, Rivera encaminhou-se para o carro no final da audiência, tendo sido apanhado em flagrante pelos agentes.

Foi acusado de roubo em segundo grau e de conduzir um veículo sem autorização do proprietário.

Em jeito de brincadeira, talvez seja melhor ir a pé à próxima audiência.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar