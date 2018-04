Motores Kyle Busch repete a ‘dose’ em Bristol Por

Uma semana depois de ter conseguido a sua primeira vitória da temporada na NASCAR, Kyle Busch repetiu o feito na estreita oval de Bristol.

A corrida que só foi concluída na segunda-feira, devido ao mau tempo que se fez sentir naquela zona do Tennessee, e mais uma vez foi uma prova marcada por diversos acidentes, o primeiro dos quais ‘arrumou’ com as aspirações do Campeão Martin Truex Jr, e o segundo com as de Ryan Blainey, que chegou a dominar boa parte do começo da corrida. Depois foi a vez Brad Keselowski, o vencedor do segundo segmento, ir ao muro.

A prova seria decidida perto do final, quando Kyle Busch levou a melhor sobre Kyle Larson, obtendo a sua segunda vitória consecutiva e a 45ª da sua carreira na NASCAR.

Eis o resumo do que passou no ‘clip’ de Bristol