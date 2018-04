Motores Kyle Busch quebra finalmente a ‘malapata’ na NASCAR Por

Após uma série de segundos e terceiros lugares Kyle Busch conseguiu finalmente a sua primeira vitória na NASCAR Cup 2018.

No Texas o piloto do Toyota # 18 chegou finalmente ao triunfo e pôde festejar na ‘Victory Lane’, após uma prova bastante atribulada, que bem cedo viu o Campeão Martin Truex Jr ficar fora de prova. Mais incidentes marcaram esta corrida, nomeadamente as ‘idas ao muro’ de Ricky Steinhouse Jr e Ryan Newman, problemas nas boxes do líder do campeonato, Kevin Harvick, e depois um ‘Big One’, que entre outros envolveu Jimmy Johnson, Brad Keselowski e Denny Hamlin.

Mas o # 18 foi passando ‘entre os pingos da chuva’ e viu primeiro a bandeira de xadrez, numa corrida aqui resumida.