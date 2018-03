Motociclismo KTM mais rápida mas Miguel Oliveira repete oitavo tempo Por

O segundo dia da segunda semana de testes de pré-época de Moto 2 em Jerez de La Frontera foi favorável a Sam Lowes e à KTM, mas Miguel Oliveira repetiu o oitavo registo conseguido na véspera.

O piloto português ficou a 0,572s do britânico da Swiss Innovative Investors, equipa que também dominou a tabela de tempos, já que Iker Lecuona foi o segundo mais rápido, a 0,137s de Lowes, num dia em que a chuva afetou de alguma forma os trabalhos no circuito andaluz.

Miguel Oliveira não se preocupou muito em ser rápido numa só volta. Aliás o trabalho da Red Bull KTM Ajo concentrou-se noutros aspetos das suas motos, apesar de Brad Binder ter realizado a terceira marca do dia, a 0,188s. O top cinco foi completado por Francesco Bagnaia e Xavier Vierge.

A Marc VDS também não se concentrou na performance, com Alex Marquez a não ir além do sexto tempo. O mesmo sucedeu com a Italtrans, onde Mattia Pasini obteve o nono registo.