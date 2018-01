Motociclismo KTM melhor que Ducati nos testes de Sepang Por

Mika Kallio colocou a KTM no topo da tabela de tempos do último dia de testes de MotoGP em Sepang, suplantando os pilotos da Ducati, que também se deslocaram ao circuito malaio.

Nuns ensaios que serviram para experimentar algumas das novidades a introduzir durante a temporada de 2018, as Ducati Desmosedici GP18 form tripuladas quer pelos pilotos habituais da marca italiana, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo, como pelo terceiro homem da casa de Borgo Panigale, Michele Pirro.

E se no segundo dia as condições climatéricas foram as mais propícias para se avançar com o trabalho de desenvolvimento, na última jornada de testes a chuva fez a sua aparição. Mesmo assim foi possível fazer algumas simulações, sendo de Mika Kallio acabou por levar a sua KTM a realizar a melhor marca, com o japonês Hiroshi Aoyama a ser o segundo mais rápido aos comandos da Honda, sendo uma décima mais lento que o finlandês. Pirro, na Ducati, teve de contentar-se com a terceira marca.

Sylvain Guintoli esteve aos comandos da Suzuki oficial, mas não foi além do quarto registo, à frente do japonês Katsuyuki Nakasuga, em Yamaha, enquanto Matteo Baiocco, na Aprilia, ficou com a sexta marca, mais preocupado em comparar as performances das motos da época passada e de 2018.

Stefan Bradl foi o mais lento em pista na segunda Honda, mostrando estar ainda em fase de recuperação do acidente que sofreu na prova de Superbikes em Portimão no ano passado. De referir que a marca da asa dourada testou uma nova carenagem na sua moto.