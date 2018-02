Krovinovic está “a reagir muito bem”, garante médico

O médico espanhol explicou como decorrerá agora o processo de recuperação.

“Por volta dos sete meses costumamos dar alta, mas antes desse tempo já ele está numa fase de preparação com um tendão que já se terá transformado em ligamento e há que avaliar se ele se adapta a esta nova estrutura”, referiu Pedro Guillén, em entrevista à Renascença.

“A partir do sétimo mês terá alta. Alguns começam a jogar rapidamente outros só aos sete e meia, oito, mas ele é muito jovem e deve ser rápido”.

Nesta entrevista, o clínico explicou o que fez no joelho direito do croata do Benfica.