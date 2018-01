Krovinovic: “Encontramo-nos no Marquês”

Filip Krovinovic lesionou-se com gravidade, no passado sábado, no Estádio da Luz, em jogo contra o Desportivo de Chaves, mas prometeu voltar “mais forte” aos relvados na próxima temporada. Até lá, o croata salienta ser mais um adepto nas bancadas e espera encontrar-se com os adeptos benfiquistas… “no Marquês”.

“Dentro de campo a época terminou, mas fora de campo continua e agora sou mais um de vós a torcer por fora pois nós somos Benfica, somos uma família e juntamente com todos vocês, continuaremos a apoiar esta equipa até ao fim”, escreveu o croata nas redes sociais.

“A recuperação será longa e com grandes obstáculos, mas com o carinho e o apoio que tenho recebido de todos vós estou certo de que voltarei rapidamente e voltarei ainda mais forte para juntos continuarmos a ganhar títulos”, salientou Krovinovic, deixando uma crença aos adeptos.

“Encontramo-nos em Marques de Pombal.”

Krovinovic, que vinha sendo uma das unidades em maior rendimento na equipa do Benfica, nos últimos jogos, lesionou-se sozinho na reta final do encontro com o Desportivo de Chaves.

O crotada sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A informação é confirmada pelo Benfica no site oficial do clube.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar