Kris Meeke sob cada vez mais pressão

O pódio conseguido por Kris Meeke no Rali do México não esconde o facto do britânico estar sob crescente pressão no seio da equipa Citroën.

O acidente que sofreu na última etapa da prova, que lhe custou a segunda posição na prova centro-americana é mais uma prova que Meeke ‘quebra’ quando há muito em jogo. E se em 2017 conseguiu ‘segurar’ o triunfo depois de um erro na ‘Power Stage’, desta vez o capotanço no evento mexicano custou-lhe pontos preciosos no campeonato.

O piloto da Irlanda do Norte não esconde a sua deceção, apesar de ter revelado bom andamento ao longo desta primeira prova de terra do WRC 2018. “Obviamente que há aspetos positivos a tirar deste fim de semana, começando pelo facto de que alcancei o meu primeiro pódio do ano, somando pontos importantes para o Campeonato. Mas não posso deixar de me sentir desapontado, pelo menos em termos da equipa”.

“Eu tinha tudo o que precisava para vencer aqui no México – o ritmo, o carro e a posição na estrada – mas não estive à altura. Cometi muitos pequenos erros e isso penaliza-nos a este nível. Preciso de fazer melhor do que isto, começando já na Córsega, prova em que fomos muito competitivos no ano passado”, acrescenta Meeke.