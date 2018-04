Motores Kris Meeke o melhor no ‘shakedown’ da Córsega Por

Servindo apenas para os últimos acertos das máquinas, o ‘shakedown’ da Volta a Córsega concedeu a primazia a Kris Meeke.

Nos 5,45 km de percurso algo degradado o britânico da Citroën gastou 4m00,8s, menos 2,2s que Andreas Mikkelsen, o mais rápido dos homens da Hyundai, sendo que os companheiros de equipa do norueguês, Thierry Neuville e Dani Sordo, ficaram imediatamente a seguir, a 3,0s e a 3,5s respetivamente.

O Campeão do Mundo Sebastien Ogier e Elfyn Evans, nos dois melhores Ford da M-Sport, foram quinto e sexto na tabela de tempos, a mais de quatro segundos de Meeke, à frente de Sebastien Loeb, no segundo Citroën oficial, com Ott Tanak a ser o melhor representante da Toyota, com o oitavo registo.

De referir que Stéphane Lefebvre, que faz a estreia mundial do novo Citroën C3 R5, obteve o nono registo e foi de longe o mais rápido dos concorrentes inscritos no WRC2.