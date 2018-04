Fórmula 1 Kimi Raikkonen termina parado na pista mas com melhor tempo no Bahrain Por

Apesar de ter sido o mais rápido nos treinos livres de sexta-feira do Grande Prémio do Bahrain de Fórmula 1, Kimi Raikkonen terminou a segunda sessão parado na pista, como consequência de uma roda mal apertada no seu Ferrari.

O finlandês conseguiu uma volta em 1m28,817s com pneus super macios montados no seu SF-71H, depois de ter rodado com pneus macios na primeira parte do segundo treino, realizado quando já de noite no Circuito de Sakhir. Contudo, mais tarde Raikkonen ficou parado na pista, quando faltavam 14 minutos para a sessão terminar.

Kimi foi 0,011s mais rápido que o seu companheiro de equipa Sebastian Vettel, que também utilizou as duas misturas mais macias de pneus Pirelli. Mas o finlandês arrisca uma penalização na grelha de partida para a corrida de domingo, se os comissários desportivos decidirem que houve uma falha por parte da equipa de Maranello.

Valtteri Bottas terminou este primeiro dia de treinos com o terceiro melhor registo, a 0,563s de Kimi Raikkonen, mas fê-lo usando pneus macios no seu Mercedes. Foi ligeiramente mais rápido que o seu companheiro de equipa Lewis Hamilton, que durante quase toda a segunda sessão se preocupou em acertos no seu monolugar pensando na corrida. O Campeão do Mundo ainda pensou na tabela de tempos, mas na sua melhor volta foi prejudicado por Kevin Magussen. Assim terminou com o quarto registo, a 0,655s de Raikkonen.

Na Red Bull as coisas não estiveram fáceis, já que Max Verstappen padeceu de um problema elétrico na primeira sessão, sendo que na segunda procurou fazer uma simulação de qualificação que não correu bem, pois ficou a mais de nove décimas do melhor tempo. Isso permitiu-lhe apenas ser apenas ligeiramente mais rápido do que o seu companheiro de equipa Daniel Ricciardo.

O ‘melhor dos outros’ foi Nico Hulkenberh, no melhor dos Renault. Mesmo assim o alemão ficou a 1,403s da marca conseguida por Kimi Raikkonen. Mas a grande surpresa foi Pierre Gasly, que no melhor dos Toro Rosso conseguiu o oitavo tempo, à frente dos McLaren de Fernando Alonso e Stoffel Vandoorne.