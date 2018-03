Fórmula 1 Kimi Raikkonen mais rápido na conclusão dos ensaios de pré-temporada de F1 Por

Os testes de pré-época da Fórmula 1 concluiram-se esta sexta-feira no Circuito da Catalunha com uma sessão dominada por Kimi Raikkonen.

O finlandês confirmou as indicações dadas na véspera por Sebastian Vettel relativamente à rapidez do Ferrari SF-71H numa só volta. Raikkonen efetou o melhor tempo do dia – 1m17,221s – na sessão da manhã. Marca que não foi batida da parte da tarde, onde Daniel Riccardo, no Red Bull RB14, foi quem mais se aproximou. Mesmo assim o australiano terminaria com o quarto registo da jornada, a 1,106s de ‘Ice Man’.

Fernando Alonso e Carlos Sainz Jr. acabariam por superar Ricciardo para garantirem os segundo e quarto tempos do dia, a 0,563s e a 0,871s, mostrando que com os pneus certos o McLaren MCL33 e o Renault R.S.18 também podem ser rápidos.

Sainz Jr. não conseguiu a sua melhor marca até duas horas do final dos testes, depois da equipa substituir a caixa de velocidades do Renault, mas conseguiu o segundo registo momentâneo quando montou pneus hiper macios no R.S.18. Alonso acabaria por batê-lo, com Pirelli hiper macios, depois de ter perdido quase toda a manhã, depois de ter parado na pista devido a um problema de turbo.

O piloto asturiano ainda chegou a bater a marca de Raikkonen a 10 minutos do fim da sessão, mas o tempo seria retirado depois de ter cortado a última chicane do traçado de Barcelona. Ainda assim Alonso conseguiu completar 93 voltas ao longo do dia.

Romain Grosjean completou o top cinco no Haas, depois de um dia intenso, ao longo do qual perfez mais de 180 voltas. Isso contribuiu que superasse os dois pilotos da Mercedes, que voltaram a partilhar o W09. Valtteri Bottas rendeu Lewis Hamilton da parte da tarde e logrou o sexto registo utilizando pneus médios, e juntamente com o Campeão do Mundo contribuiu para um total de 201 voltas.

Depois de um pião na fase matinal, Charles Leclerc utilizou pneus hiper macios no Sauber, que lhe permitiram obter o nono tempo do dia, atrás de Brendon Hartley, no Toro Rosso, e de Esteban Ocon, no Force India. Ambos conseguiram rodar mais do que Sergey Sirotkin, que rendeu Lance Stroll no Williams na parte da tarde mas completou apenas uma dezena de voltas.