Kiko Maria com mais ambições em 2018

Depois de fechar o Campeonato Nacional de Velocidade em motociclismo (CNV) com uma vitória, Kiko Maria aponta novamente ‘baterias’ à competição interna, que vai disputar em simultâneo com o European Talent Cup (ETC).

A competição internacional inicia-se nos próximos dias 24 e 25 no Circuito do Estoril e está reservada a jovens pilotos com idades compreendidas entre os 14 e os 17 anos. Um cenário ideal para o piloto português continuar a sua progressão, numa temporada em que tem mais ambições.

“O ano de 2017 não foi apenas um ano de iniciação, mas também de aprendizagem e crescimento. Foi intenso, com momentos bons e maus, que me fizeram crescer como piloto e também pessoalmente. Aprendi muito e ainda tenho muito a aprender, e por isso sou muito ambicioso para esta nova temporada”, começa por dizer Kiko Maria.

“Subi ao pódio na segunda metade do CNV e venci no fecho do campeonato nacional, e isso eleva a minha ambição, pois quero ser vencedor. No ETC a concorrência é forte e quero continuar a evoluir. São 50 pilotos em prova e não cabem todos na grelha, pelo que o primeiro obstáculo será sempre qualificar-me para as corridas. Mas estou confiante que me preparei da melhor forma durante o inverno , e por isso acredito que estarei em todos os arranques ao longo do ano”, acrescenta o jovem piloto.