Fórmula 1 Kevin Magnussen promete esforçar-se ainda mais Por

Concluída que foi a primeira semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona, os pilotos já ficaram com uma ideia sobre o que esperar dos novos monolugares.

Entre os presentes no Circuito da Catalunha esteve Kevin Magnussen, que em declarações a um jornal do seu país prometeu empenhar-se ainda mais em 2018. O Haas VF-18 não foi dos carros mais velozes em pista, mas o dinamarquês está determinado a ter um desempenho bem melhor do que na época passada, onde chegou a ser apelidado por alguns de ‘bad boy’ (menino mal comportado).

“Vejo as coisas assim; se tiver uma penalização significa que cometi um erro. Mas no ano passado tive apenas uma penalização e aprendi com isso. Por isso este ano vou tentar empenhar-me sem ter quaisquer penalizações. Isso não significa que vou ser amiguinho na pista. Espero ser ainda mais duro – sem qualquer penalização”, afirmou Magnussen ao jornal BT.

O dinamarquês de 25 anos termina o seu atual contrato de dois anos com a Haas esta época, mas há uma cláusula de opção para o prolongar para 2019. Kevin Magnussen parece satisfeito na formação norte-americana: “Estou contente por estar aqui na Haas, e o meu ponto de partida é que quero ficar. Por isso não tenho muito stress. Claro que é sempre agradável renovar o mais cedo possível”.