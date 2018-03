Motores Kevin Harvick bate Kyle Busch no seu ‘quintal’ Por

Depois do triunfo em Atlanta, Kavin Harvick somou o seu segundo triunfo consecutivo na NASCAR Cup 2018 ao impor-se em Las Vegas, onde bateu o local’ Kyle Busch.

Tal como sucedeu na Geórgia, o piloto do Ford # 4 teve de ir ‘construindo’ a sua vantagem, face a uma oposição que não foi apenas protagonizada pelo piloto do Toyota # 18.

Mas as Pennzoil 400 foram mais do que essa batalha pela vitória, com vários incidentes a marcarem a prova, como aquele protagonizado por Kurt Busch e Chase Elliott, que colocou um ponto final na prova de ambos. Essa e outras incidências no resumo que se segue.