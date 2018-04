Internacional Kelly Key passou de estrela musical a fenómeno nas redes Por

Saltou para as luzes da ribalta em 2001, com o hit “Baba”, gravado quando tinha 18 anos. Agora é uma estrela fit, ícone das redes sociais, com mais de 5 milhões de seguidores. Kelly Key, a miúda do “Baba”.

A música é considerada um ‘clássico’ no Brasil, com a miúda Kelly Key, então com 18 anos, a tornar-se uma celebridade naquele país.

Agora com 35 anos, Kelly ainda canta, mas é a sua nova carreira que faz as delícias dos mais de 5 milhões de seguidores que conta nas redes sociais.

O vídeo ao estilo Britney Spears – que pode ver mais abaixo – deu lugar a publicações ousadas onde a brasileira exibe a sua invejável forma física, com conselhos para o sexo feminino.

É hoje mãe de três filhos – a mais velha já com 17 anos – e explicou recentemente as suas raízes e preferências futebolísticas portuguesas, onde revelou ser adepta do Sporting.

Veja as ‘duas vidas’ de Kelly Key, onde a parte da letra que diz que a “criança cresceu” faz todo o sentido.











