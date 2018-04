Internacional Kate Middleton internada para o parto do terceiro bebé real Por

Kate Middleton foi esta manhã internada na ala Lindo do Hospital de Santa Maria, em Londres (Inglaterra), encontrando-se em trabalho de parto.

A notícia foi avançada pelo Palácio de Kensington, a casa dos duques de Cambridge.

Junto com Kate está o príncipe William, segundo na linha de sucessão ao trono britânico.

Foi no mesmo hospital que nasceram os outros dois filhos dos príncipes, George (em 2013) e Charlotte (2015).

De acordo com o Daily Mail, Kate e William terão entrado por uma porta lateral do hospital, evitando a concentração de populares que se tem juntado no exterior para manifestar apoio ao casal real.

