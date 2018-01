Kate Middleton doa cabelo para ajudar crianças com cancro

A Duquesa de Cambridge, Kate Middleton, decidiu apoiar as crianças com doenças oncológicas de uma instituição de solidariedade ao dar o seu cabelo.

Foram cerca de 18 centímetros de cabelo que Kate doou à Little Princess Found, uma instituição solidária que tem como objetivo fornecer perucas a crianças e jovens que perderam o cabelo devido a doenças oncológicas ou a outros problemas de saúde.

De acordo com o Sunday Express, a Duquesa de Cambridge tomou essa decisão em 2017, quando o cabeleiro a incentivou a usar um corte mais curto.

“Enquanto o Joey lhe cortava o cabelo, ela lembrou-se de que poderia fazer algo com ele, em vez de o deitar fora”, conta fonte próxima da família real.

A instituição Little Princess Found surgiu em 2006 pelos pais de Hanna Tarplee, uma criança que morreu, aos cinco anos, devido a uma doença oncológica, apesar da quimioterapia.

“Perder o seu cabelo foi traumático para Hanna, mas encontrar perucas de qualidade para as crianças é muito difícil, e só depois e longas pesquisas conseguimos encontrar uma empresa que fez a sua”, esclareceu a instituição.

Desde então, a Little Princess Found tem ajudado milhares de crianças ao trabalhar com profissionais que fazem as perucas através do cabelo humano doado.