Kai Concept e Vision Coupé não são as únicas ‘estrelas’ da Mazda em Genebra

A Mazda aposta forte na 88ª edição do Salão Automóvel de Genebra, sendo que os seus novos ‘concept-car’ KAI e Vision Coupé não serão as únicas vedetas no seu espaço no certame suíço.

Para a mostra helvética a marca de Hiroshima reserva também o lançamento do novo Mazda6 Wagon e também do motor de nova geração SKYACTIV-X. A carrinha vai tornar mais abragente a gama do segmento médio da Mazda, com uma estética mais apurada e aerodinâmica apurada, bem como um interior requintado, que ‘casa’ bem com a tecnologia a bordo.

Na nova Mazda6 Wagon destaca-se o baixo nível de ruído e vibrações e uma ampla gama de sistemas de segurança i-Activsense, entre os quais se destaca o sistema inteligende de assistência à velocidade e um monitor de 360º.

Já se falou muito do Vision Coupé – distinguido recentemente como o ‘Mais Belo Protótipo do Ano’, sendo o KAI Concept uma proposta menos ‘badalada’, mas sobre a qual merece dar alguma atenção. Este ‘Pioneiro – significado da designação KAI, este ‘concept’ é um modelo cinco portas que antecipa o futuro da marca, exibindo tecnologias revolucionárias e a mais recente evolução do design KODO, estando em linha com a nova geração SKYACTIV-Vehicle Architechture, que amplia as capacidades naturais do corpo humano para maximizar a ligação entre condutor e automóvel

O motor SKYACTIV-X é um propulsor revolucionário que introduz um inovador método de combustão designado Ignição por Compressão Controlada por Faísca (SPCCI – Spark-Controlled Compression Ignition). Prestes a tornar-se no primeiro motor a gasolina com ignição por compressão* a estar disponível comercialmente a nível mundial,combina as vantagens de um motor a gasolina com ignição por faísca (expansividade a elevados regimes e emissões mais limpas) com as de um motor diesel com ignição por compressão (melhor resposta a baixos regimes e menores consumos), para dar corpo a um motor de transição que proporciona o melhor de dois mundos.