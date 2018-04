Juve Leo: “Não é com guerras entre presidente e jogadores que as coisas se resolvem”

A Juventude Leonina, a claque mais antiga do Sporting, reagiu este domingo à crise que se instalou em Alvalade. Através de um comunicado publicado nas redes sociais, a Juve Leo sublinha que “não é com guerras que as coisas se resolvem” e que “insubstituível só o Sporting Clube de Portugal”.

Em dia de jogo, frente ao Paços de Ferreira, a Juventude Leonina veio a público manifestar a sua posição “relativamente aos recentes acontecimentos no seio” do clube.

Através de um comunicado publicado nas redes sociais, dois dias após o estalar da tensão em Alvalade, com Bruno de Carvalho a suspender 19 jogadores da equipa principal, a claque com “42 anos de existência e 8000 sócios” sublinha que “não apoia um presidente, um treinador ou um jogador”, mas sim a “instituição, pois acima de tudo e todos está sempre, o grande Sporting Clube de Portugal”.

“Passam dirigentes, treinadores e jogadores, mas o maior património do clube fica, os sócios. Não é com guerras de comunicados entre presidente e jogadores que as coisas se resolvem, é no seio da família leonina”, escrevem.