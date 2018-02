Nas Notícias Justiça investiga contas da Ordem dos Advogados Por

A Procuradoria-Geral da República (PGR) está a investigar as contas da Ordem dos Advogados no que respeita aos mandatos de Elina Fraga e Marinho Pinto. A confirmação foi dada, nesta segunda-feira.

Ao Jornal de Notícias (JN), a PGR confirmou que as contas da entidade estão a ser investigadas pelo Ministério Público.

“Confirma-se a receção, em novembro, na Procuradoria-Geral da República, do relatório de auditoria realizado às contas e procedimentos da Ordem dos Advogados (nos triénios 2011/2013 e 2014/2016)”, revela a PGR ao JN.

O inquérito foi remetido ao DIAP de Lisboa.

Elina Fraga tem estado no centro da polémica, nos últimos dias, depois de ter sido nomeada para vice-presidente do PSD.

A antiga bastonária da Ordem dos Advogados chegou mesmo a ser vaiada no congresso do partido, no último final de semana, em Lisboa.

Em causa esteve, de acordo com comentadores políticos, um caso passado em 2014, quando Elina Fraga apresentou uma queixa-crime contra os membros do Governo de Passos Coelho.

A antiga bastonária da Ordem dos Advogados já teve oportunidade de dizer, a esse respeito, que a queixa foi apresentada enquanto representante da Ordem e não em “nome pessoal”.

Na altura, em causa estava a reforma do sistema de Justiça.

