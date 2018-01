Junta da Estrela quer pagar 2,6 milhões a meias entre pessoal do quadro e avençados

Em Assembleia de Freguesia, a oposição (liderada pelo PS) exigiu que o presidente da Câmara, Luís Newton (PSD), justifique as avenças.

A sessão de 27 de dezembro foi suspensa e Luís Monteiro (PS), o presidente da Assembleia, garantiu ao Observador que a mesma não será retomada até que Luís Newton entregue todos os dados, como as funções que desempenham e quais as habilitações.

“Só volto a marcar uma assembleia quando os documentos com as avenças for entregue à oposição e com algum tempo para análise”.