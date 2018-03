Nacional Júlio Isidro escreve carta amorosa ao pai falecido Por

O pai de Júlio Isidro faleceu há cerca de 30 anos mas o apresentador de televisão não deixa passar ‘em claro’ o Dia do Pai e escreveu uma carta dedicada ao seu progenitor, que já se tornou viral nas redes sociais, e onde salienta que se “aproxima a hora do reencontro”.

“Papá, o 19 de março é dia do Pai, mas garanto-lhe que penso em si muitos mais dias, talvez porque se aproxima a hora do reencontro”, frisou Júlio Isidro, não se considerando o melhor pai do mundo mas… o segundo.

“Fiquei rico quando, num dia de Agosto de há trinta anos, me deixou. Estávamos de mão dada. E continuo a enriquecer todos os dias com o seu legado”, refere Júlio Isidro, de 73 anos de idade.

Dando como título “a herança do meu pai”, o apresentador de televisão explica ainda que não quis saber da “conta bancária” nem dos bens que acredita eram “poucos”. Mas partilhou “os princípios e valores”.

“Sou o segundo melhor pai do mundo porque o primeiro era…o meu!”

“Guardei-os todos para repartir com as minhas irmãs”.

Júlio Isidro explica ainda que o pai lhe deixou “um cofre cheio de respeito”.

“Deixou-me um cofre cheio de respeito pelos outros, honestidade da palavra dada, cultura geral, português correcto e indiferente a acordos mais ou menos ortográficos, sensibilidade musical, visão crítica em relação a todos os poderes e um razoável sentido de humor”, escreveu, lembrando as capacidades do pai com o latim, o saber tocar piano, o conhecimento de história, entre outras coisas.

Deixando várias recordações do que o pai fazia, Júlio Isidro sublinha ainda as ‘braçadas’ na Figueira da Foz.

“E quando se metia a nadar na Figueira da Foz e ia até às traineiras? Para mim mais de 50 metros fora de pé era uma aventura.”

