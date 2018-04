Nacional Júlio Isidro perde paciência com a NOS e ameaça identificar gerente de loja Por

Júlio Isidro denunciou o “bullying social” que um gerente de loja NOS terá cometido sobre a esposa e as filhas. “Um jovem tão ambicioso na escalada na empresa quanto rude, agressivo e arrogante”, descreveu. “Fiquei sem dúvidas que para o jovem (por enquanto poupo-lhe a identificação) arrogante e com pretensões a carreira fulgurante no meio, WTF era aquilo que ele dirigia à minha mulher e filhas”, escreveu o apresentador.

O caso ocorreu na quarta-feira, na loja NOS do Cascais Shopping.

“A Sandra Isidro e as meninas foram muito maltratadas”, começou por referir.

“À quarta tentativa para resolverem as suas inscrições no tarifário WTF, depois de terem feito o pagamento à cabeça, há dois meses, foram abordadas pelo gerente, um jovem tão ambicioso na escalada na empresa quanto rude, agressivo e arrogante”.

Para além de não ter deixado as clientes falar, o gerente de loja ainda se dirigiu à esposa e filhas de Júlio Isidro com estas “elegâncias”, entre outras: “Não percam tempo porque não vos devolvo o dinheiro, vão às 63 lojas NOS para ver se alguma vos paga”.

“Já perdi muito tempo convosco”, concluiu o gerente, “voltando costas com a atitude imberbe do dever cumprido”.

Antes, o responsável da loja tinha ainda afirmado às clientes que “não tinha nada a ver com o vendedor do produto” que ali tinha sido subscrito.

Perante a “humilhação”, Sandra Isidro pediu o livro de reclamações, mas “foi difícil” conseguir que lho apresentassem.

“Fiquei sem dúvidas que para o jovem (por enquanto poupo-lhe a identificação) arrogante e com pretensões a carreira fulgurante no meio, WTF era aquilo que ele dirigia à minha mulher e filhas”, escreveu o apresentador.

Júlio Isidro fez ainda questão de garantir que a família não gosta “de reclamar, de protestar, de polemizar”, realçando que este caso de “bullying social” não poderia ser “tratado nos ‘balneários'”.

“Não estamos apenas a pedir o dinheiro de volta, mas uma volta nestes comportamentos que podem fazer a NOS perder algum dinheiro”, concluiu o apresentador.

De acordo com a associação de defesa do consumidor DECO, as telecomunicações foram o serviço com mais queixas apresentadas ao longo do ano passado.

