Nacional Júlia Pinheiro celebra 32 anos de casamento com imagens inéditas Por

Júlia Pinheiro celebrou, na passada quinta-feira, 32 anos de casamento com Rui Pêgo. Para assinalar a data, a apresentadora partilhou com os seus seguidores imagens captados no dia do “sim” que nunca tinham sido divulgadas. Veja.

Através do seu site, ‘Júlia, de Bem com a Vida’, a diretora executiva de conteúdos da SIC publicou registos fotográficas com mais de três décadas – até então desconhecidos – e que contrariaram as promessas da apresentadora, como recorda.

“As minhas eram: nunca casaria. E nunca mudaria de nome por um homem. Até conhecer o Rui”, admite.

A relação, por isso, não podia ter corrido melhor.

“Têm sido 32 anos como todos os casamentos: com altos e baixos. Mas como todos os casais que superam os baixos, une-nos esta grande cumplicidade”, escreveu.

A apresentadora recorda ainda o local da cerimónia, um castelo “bonito” e “romântico”, que pertenceu ao casal “só por um dia”.

Ao fim de 32 anos de relação, Júlia Pinheiro e Rui Pêgo têm três filhos – as gémeas Carolina e Matilde e o apresentador e radialista Rui Maria Pêgo.

Veja as imagens.

18 PARTILHAS Partilhar Tweetar