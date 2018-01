Juiz proíbe Lula de deixar o Brasil

O juiz Ricardo Leite entende que há risco de fuga e proibiu Lula da Silva, o antigo Presidente do Brasil, de deixar o país. O ex-chefe de Estado terá ainda de entregar o passaporte.

A decisão do magistrado da 10.ª Vara Federal de Brasília vai impedir Lula da Silva de participar numa conferência da União Africana, agendada para sábado, na Etiópia.

A medida cautelar não tem qualquer relação com a perda do recurso na Operação Lava Jato, depois dos três juízes do Tribunal Regional Federal terem confirmado a condenação de Lula da Silva, ontem.